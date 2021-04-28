وفاتان و4 إصابات إثر حادث تصادم مركبتين بمنطقة سحاب

توفي شخصان وأصيب 4 آخرون، إثر حادث تصادم في محافظة العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان، تعاملت فجر اليوم الاربعاء، مع حادث تصادم ما بين مركبتين بمنطقة سحاب في محافظة العاصمة، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 4 اخرين بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

واضاف أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى التوتنجي، مشيرا إلى ان اثنين من المصابين وصفت حالتهما بالبالغة واثنين متوسطة.

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