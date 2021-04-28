إلغاء حظر نهار الجمعة، والسماح بالذهاب مشياً لأداء صلاتيّ العشاء والتراويح، واحياء صلاة عيد الفطر في الساحات الخارجية
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جرينتش+2 09:41
في سابقة هي الاولى بتاريخ الشركة.. تعيين نجل شقيق “امينة” زوجة إردوغان في منصب رفيع بالخطوط الجوية التركية
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