عمر الشريف.. لص سيارات في مصر ونجم عالمي في الخارج

يحدث ان يتعرض الإنسان لبعض المواقف الغريبة التى لا يتوقعها، سواء بسبب تشابه الأسماء أو الوجوه، أو بسبب خطأ يقع فيه أو يرتكبه غيره، ليجد نفسه فى موقف حرج لم يكن فى الحسبان، ولم يكن يتخيل يوماً أن يجد نفسه فيه.

ومن بين هذه المواقف ما تعرض له النجم العالمي عمر الشريف، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ايام زواجهما، والذى كتبت عنه مجلة الكواكب المصرية فى عدد نادر صدر عام 1958 تحت عنوان ” ليلة لا تنسى”

لا أحد يتخيل أن الفنان العالمى الكبير والنجم المحبوب عمر الشريف قد اتهم يوماً ما بسرقة سيارة، ولكن هذا ما حدث بالفعل، وروته فاتن حمامة وهى تتذكر تلك الليلة والموقف الذى حدث بعد زواجها من عمر الشريف.

قالت فاتن حمامة :” ذات ليلة اتصل بى عمر قبل وصوله للمنزل وطلب منى الاستعداد للخروج لقضاء سهرة ، وبالفعل وصل بسيارته وكنت مستعدة للخروج، وانطلقنا وهو يقود السيارة فى شوارع الزمالك”

وتابعت سيدة الشاشة :”فجأة أوقفنا عسكرى المرور وهو يصرخ: “اقف عندك دوختنا يامجرم”

وذهل عمر الشريف وهو يسمع كلمات العسكرى، وقال له :”في ايه ياشاويش”، فرد العسكرى قائلاً :” في العربية اللي انت سارقها”

وأصر العسكري أن يصطحب عمر الشريف والسيارة لقسم الشرطة ودخل به للقسم، بينما ظلت فاتن حمامة فى السيارة وإلى جوارها العسكرى الذى خاف أن تهرب بها.

وانتظرت فاتن عمرالشريف فى القسم لمدة 3 ساعات حتى وصل الضابط النوبتجى الذى كان يجرى تحقيقات خارج القسم.

وما أن رأى الضابط عمر الشريف وعرف ما حدث من العسكرى حتى انطلق يضحك وهو يعتذر للفنان الكبير، مؤكدأ أن هناك سوء تفاهم حدث وخطأ من العسكرى الذى لم يكن يعرفه، وزاد على ذلك حدوث التباس وتشابه فى المعلومات بين بيانات سيارة عمر الشريف وسيارة أخرى تم الإبلاغ عن سرقتها.

وخرج عمر الشريف من القسم بعد هذا الموقف الغريب ليجد فاتن حمامة فى حالة توتر لم تشهدها من قبل، ورغم ما حدث فقد أصر الفنان الكبير على اصطحابها لاستكمال السهرة فى مكان هادئ حتى تنسى هذا الموقف الغريب، ولكن رغم ذلك ظل هذا الموقف عالقاً فى ذاكرة النجمين الكبيرين طوال حياتهما.

حياة عمر الشريف فيلم وثائقى عالمى

وبالمناسبة، يبدو أن صناع السينما العالميين مازالوا متأثرين بشخصية النجم المصري لعالمي عمر الشريف، فحسب موقع variety قام المخرج المصري مارك لطفي والمخرج السويدي أكسل بيترسين بالتعمق في مسيرة النجم الأسطوري المليئة بالأحداث، وتتبع كيف شكلت السياسة المصرية في الخمسينيات الشخصية المركبة للنجم الدولي، لتقديمها في فيلم وثائقي يكشف “حياة وأزمنة عمر الشريف” على وجه الخصوص، وكيف أدى المناخ السياسي في ذلك الوقت إلى تغيير اسمه واعتناق الإسلام، ليتزوج فاتن وليصبح لاحقًا فنانا عالميًا.

توصف حياة شريف ومسيرته المهنية، حسب الفيلم، بأنها عملية توازن دراماتيكية تقع على محور الشرق والغرب، وتتضح من خلال مئات الشخصيات التي لعبها، على الشاشة وخارجها، في المشهد السياسي المتغير لهوليوود والشرق الأوسط، والفيلم بعنوان “The Life and Times of Omar Sharif”.

عمر الشريف اسمه الأصلي ميشيل ديمتري شلهوب، عاش ما بين (10 أبريل 1932 – 10 يوليو 2015)، ومن أشهر أدواره بطولة كل من أفلام دكتور جيفاغو، والفتاة المرحة، ولورنس العرب، وترشح الشريف لجائزة الأوسكار، كما نال ثلاث جوائز جولدن جلوب وجائزة سيزر.

تزوج عمر الشريف من الفنانة القديرة فاتن حمامة عام 1955 بعد قصة حب كبيرة تعتبر من أعظم قصص الحب في تاريخ السينما المصرية، ومثلا سويا العديد من الأفلام، أولها صراع في الوادي، وآخرها نهر الحب، وقد تحول عمر الشريف إلى الإسلام من أجل الزواج بها، وأنجب منها ولدًا وحيدًا هو طارق الشريف الذي ظهر بعمر الثامنة في فيلم دكتور جيفاغو، ثم تطلقا عام 1974، وبعد ذلك لم يتزوج عمر الشريف أبدًا.

وفي الولايات المتحدة انتشرت شائعات عن وجود علاقة حب بينه وبين النجمة العالمية الشهيرة إنجريد برجمان، ولكن لم يتم تأكيد أو نفي هذه الشائعات .