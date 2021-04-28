طقس معتدل في المرتفعات والسهول وحار نسبيا بباقي المناطق

ترتفع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الاجواء ربيعية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتستمر الأجواء الجمعة، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة الى حارة جداً في في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 14، وفي مرتفعات الشراة 27 – 13، وفي مناطق البادية 34 – 17، وفي مناطق السهول 30 – 18، وفي الاغوار الشمالية 33 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 36 – 22 درجة مئوية. — (بترا)

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