خلية الازمة تنشر التوصيات التحفيزية لمتلقي اللقاح بدءا من حزيران

أكدت عمليات خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، في تصريح لوكالة (بترا) أن المقترحات التحفيزية لموظفي القطاع العام والخاص بأخذ لقاح كورونا، هي توصيات ومقترحات من أجل حماية صحة وسلامة المواطن والسيطرة على الوضع الوبائي.

وقالت أن أية قرارات بهذا الشأن ستصدر عن الحكومة.

وكان المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات قد اصدر حزمة إجراءات تحفيزية لموظفي القطاعين العام والخاص والمواطنين لأخذ لقاح كورونا، يبدأ العمل بها مطلع حزيران المقبل.

وتسمح الاجراءات التحفيزية للحاصلين على المطعوم دخول جميع المرافق العامة والحدائق الرئيسية والمسارح ودور السينما وحضور المباريات.

فيما تمنع غير الحاصلين على مطعوم (COV/19) دخول مؤسسات الدولة والمرافق العامة والمراكز التجارية وكافة القطاعات الخدماتية اعتباراً من تاريخ 1 آب 2021.

وتلزم الاجراءات جميع الموظفين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي غير الحاصلين على مطعوم (COV/19) بعمل فحص (PCR) كل يوم سبت وعلى نفقتهم الخاصة اعتباراً من 1 حزيران 2021.

وتاليا هذه الاجراءات:

1. القطاع الخاص.

أ. إلزام جميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص غير الحاصلين على مطعوم (COV/19) بعمل فحص (PCR) كل يوم سبت وعلى نفقته الخاصة اعتباراً من 1 حزيران 2021.

ب. يشترط للحصول على تصاريح الحظر الجزئي والشامل أخذ مطعوم (COV/19) جرعه أولى كحد أدنى اعتباراً من 1 حزيران 2021.

جـ. لا يجوز لأي منشأة ان تتجاوز نسبة الاشغال عن 50% في حال لم يحصل 80% من كوادرها على المطعوم اعتباراً من 1 حزيران 2021.

د. تغلق كل مؤسسة لم تقوم بتطعيم كوادرها جرعة أولى كحد أدنى اعتباراً من تاريخ 1 اب 2021.

2. القطاع الحكومي.

أ. تكليف الموظف غير الحاصل على المطعوم بفحص (PCR) كل يوم سبت على نفقته الخاصة اعتباراً من 1 حزيران 2021.

ب. الغاء جميع الحوافز للأشخاص غير الحاصلين على المطعوم اعتباراً من 1 حزيران 2021.

جـ. لا يتم ترشيح أي موظف لبرنامج الموظف المثالي وجوائز التميز إذا لم يكن حاصلا على المطعوم.

د. يعاد النظر في تعين أي موظف برتبة رئيس قسم واعلى لم يأخذ المطعوم لغاية 1 آب 2021.

هـ. منع مشاركة الموظفين في الندوات والاجتماعات والدورات (الداخلية والخارجية) الا بعد اخذ المطعوم.

و. تعتبر تكاليف العلاج للموظفين المصابين غير الحاصلين على مطعوم (COV/19) على نفقتهم الخاصة وتخصم مدة الحجر المنزلي من رصيد الإجازات اعتباراً من تاريخ1آب 2021.

3. الإجراءات التحفيزية للمواطنين.

أ. يعفى القادمين الى المملكة عبر المعابر البرية والجوية والبحرية من أي فحص (PCR) شريطة ابراز شهادة تثبت تلقيه جرعتين من المطعوم اعتباراً من 15 آيار 2021، يستثنى من ذلك القادمون من الدول التي عليها تحديدات بسبب وجود الفيروسات المتحورة.

ب. يسمح للحاصلين على المطعوم بدخول جميع المرافق العامة والحدائق الرئيسية والمسارح ودور السينما وحضور المباريات.

جـ. يمنع دخول مؤسسات الدولة والمرافق العامة والمراكز التجارية وكافة القطاعات الخدماتية اعتباراً من تاريخ 1 اب 2021 للغير حاصلين على مطعوم (COV/19).

4. تكثيف الجولات التفتيشية من قبل الجهات المعنية للتأكد من تطبيق الإجراءات السابقة.