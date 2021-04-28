توقيف 14 شخصا على خلفية مشاجرة الجويدة قبل يومين

أوقف مدعي عام الجنايات الكبرى 14 متهما في مختلف مراكز الاصلاح والتأهيل مدة أسبوعين، على ذمة مشاجرة في منطقة الجويدة وقعت أحداثها المأساوية قبل يومين، وأسفرت عن مقتل شخصين واصابة ثالث بجروح خطيرة.

وبحسب مصادر مقربة من التحقيق، فان عدد المتهمين المتورطين بالقضية بلغ 15 شخصا، احدهم لا يزال فارا من وجه العدالة والبحث جار عنه، كذلك فإن اثنين من المتهمين يواجهان تهمة القتل الواقع على أكثر من شخص.

وعن أسباب وقوع جريمة الجويدة، أكدت المصادر ان الجريمة وقعت بسبب خلافات بحكم الجوار، وتطورت الى قيام متهمين بالقضية بإطلاق عيارات نارية بواسطة بنادق (خرطوش).