إلغاء حظر نهار الجمعة، والسماح بالذهاب مشياً لأداء صلاتيّ العشاء والتراويح، واحياء صلاة عيد الفطر في الساحات الخارجية
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توقيف 14 شخصا على خلفية مشاجرة الجويدة قبل يومين
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