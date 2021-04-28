إلغاء حظر نهار الجمعة، السّماح بالذهاب مشياً لأداء صلاتيّ العشاء والتراويح، واحياء صلاة عيد الفطر المقبل في السّاحات الخارجيّة
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جرينتش+2 05:19
تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 47 وفاة و1910 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 708,265
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