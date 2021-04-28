تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 47 وفاة و1910 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 708,265

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 47 وفاة و1910 إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8754 وفاة و708,265 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 672 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 431 حالة في محافظة إربد، منها 55 حالة في الرمثا، 193 حالة في محافظة الزرقاء، 157 حالة في محافظة المفرق، 93 حالة في محافظة البلقاء، 79 حالة في محافظة الكرك، 63 حالة في محافظة العقبة، 62 حالة في محافظة عجلون، 59 حالة في محافظة الطفيلة، 47 حالة في محافظة جرش، 28 حالة في محافظة مأدبا، 26 حالة في محافظة معان، منها 9 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 21336 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 154 حالة، فيما غادرت 213 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1528 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 51 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 32 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 31 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 49 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 25 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 17 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 24 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2963 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 678175 حالة.

وأضاف أن 18755 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6668395 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 18ر10 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 63ر9 بالمئة.