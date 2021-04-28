الحكومة تعلن عن الإجراءات التخفيفية اليوم.. والتطبيق فيما بعد

ذكرت مصادر مؤكدة أن الحكومة ستعلن اليوم الاربعاء، جملة من الإجراءات التي تستهدف التخفيف على المواطنين.

وبحسب المصادر نفسها، لم تحسم الحكومة حتى الآن أمرها، لكنها ما تزال تدرس كل السيناريوهات الممكن تطبيقها، بما يضمن الحفاظ على الصحة مع التخفيف عن الناس.

ومع ذلك، فقد بات من المؤكد أن تعلن الحكومة تلك الإجراءات اليوم، على أن يتم تطبيقها بحلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

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