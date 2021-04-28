افلح ان صدق.. ابن سلمان: إيران دولة جارة وكل ما نطمح له أن تربطنا بها علاقة جيدة، والحوثي يمني ولديه نزعة عربية/ فيديو

أثنى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على إيران بكلمات طيبة، مساء اليوم الثلاثاء، خلال حديثه مع برنامج “الليوان” المذاع على فضائية روتانا خليجية.

وقال ولي العهد السعودي، “إيران دولة جارة وكل ما نطمح له أن يكون لدينا علاقة جيدة ومميزة مع إيران”.

وأكد محمد بن سلمان، أنه لا يريد أن يكون وضع إيران صعب، على العكس يتمنى أن تكون إيران مزدهرة وتنمو.. ويكون لدينا مصالح فيها ولديهم مصالح في السعودية، لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار”.

وبعد ذلك كشف محمد بن سلمان سبب الخلاف مع طهران قائلا، “إشكالياتنا مع إيران هي تصرفاتها السلبية سواء برنامجها النووي أو دعمها لمليشيات خارجة عن القانون أو برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بها”. مؤكدا “نعمل مع شركائنا في المنطقة والعالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات”.

وأردف قائلا، “نتمنى أن نتجاوز هذه الإشكاليات وتكون هناك علاقة طيبة فيها منفعة للجميع”.

وعن الحوثيين في اليمن قال ولي العهد السعودي، “انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن أمر غير قانوني.. السعودية لن تقبل بأي ميليشيات مسلحة على حدودها.. الحوثي له علاقة قوية بالنظام الإيراني”.

واستدرك محمد بن سلمان قائلا، “نتمنى أن يجلس الحوثي على طاولة المفاوضات للوصول لحلول تكفل حقوق الجميع.. الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعة عروبية نتمنى أن تحيا فيه بشكل أكبر ويراعي مصالحه ومصالح وطنه”.