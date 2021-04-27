ارتفاع مؤسف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 45 وفاة و2386 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 704,540
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فوز فريق الوحدات على النصر السعودي بدوري أبطال آسيا
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