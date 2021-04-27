فوز فريق الوحدات على النصر السعودي بدوري أبطال آسيا

فاز فريق الوحدات على فريق النصر السعودي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت امس الاثنين في الرياض، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل هدفي الوحدات المحترفان اللبناني أحمد زريق في الدقيقة (44)، والسنغالي عبد العزيز نداي في الدقيقة (72)، بينما أحرز هدف النصر عبد الرزاق حمد الله في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وحقق الوحدات فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد النصر عند 8 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثاني في مجموعته الرابعة.

ورغم ان الوحدات ممثل الكرة الأردنية في البطولة فقد فرصته بالمنافسة على التأهل للدور الثاني، إلا أنه قدم عرضا جيدا في مباراة اليوم توجه بالفوز.

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