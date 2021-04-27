السلطة تقرر تأجيل الانتخابات تبعاً لضغوط امريكية، وإسرائيل تبلغ 13 دول أوروبية انها لن تتدخل بهذا الشأن والقرار بيد عباس
أهم العناوين
جرينتش+2 01:06
ضبط 10 آلاف حبة مخدرة و13 كف حشيش على الطريق الصحراوي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني