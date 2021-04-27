رسالة مفتوحة إلى حكومة الولايات المتحدة والذين يلتزمون بخطها

خبر في صحيفة القدس المقربة من محمود عباس اليوم الثلاثاء (اختبار ردود الفعل): قررت [السلطة الفلسطينية / محمود عباس] تأجيل الانتخابات بعد ضغوط من الحكومة الأمريكية على أساس فكرة أن الولايات المتحدة على وشك أن تقدم بعض الأشياء مثل إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وإعادة المساعدة للفلسطينيين. تقول حكومة الولايات المتحدة أن هذا سيعطي حوافز للتصويت لـ “المعتدلين” (اقرأ المتعاونين) وتجنب خسارة فصيل فتح الرئيسي (ذو الميول الغربية والتكيّف مع إسرائيل بداعي البراغماتية). ومن المفترض أن يؤدي هذا أيضًا إلى تخفيف التوترات [التي أذكتها إسرائيل في ممارسات القمع الاستعماري المعتادة] !!!!!

يرى أي فحص عقلاني للتاريخ أن التخطيط قصير المدى القائم على الجشع وليس مصالح الناس يأتي بنتائج عكسية. هناك مئات الأمثلة من تاريخ الولايات المتحدة. يمكنني فقط الاستشهاد ببعض الأمثلة الواضحة التي يتعرف عليها أي شخص الآن. الولايات المتحدة (مع البريطانيين) قامت بإسقاط الحكومة الإيرانية المنتخبة ديمقراطياً بقيادة مصدق لخدمة المصالح النفطية الضيقة (حتى لا يسيطر الشعب الإيراني على مواردهم الطبيعية). تعيين الدكتاتور شاه إيران ليخدم الصهيونية والإمبريالية في عام 1953 أدى إلى ربع قرن من القمع الذي ترك كراهية للإمبريالية الأمريكية وأداتها (الشاه) أدت إلى الثورة الإيرانية عام 1979. وبدأ هذا سلسلة من التغييرات في غرب آسيا لتقرير المصير ومقاومة الهيمنة الأمريكية / الإسرائيلية. في الثمانينيات من القرن الماضي قال هنري كيسنجر أن السياسة فيما يتعلق بالصراع الإيراني العراقي كانت “حملهم على قتل بعضهم البعض”. لقد دفع هو وغيره في التسعينيات من القرن الماضي لعقوبات أدت لإبادة جماعية لملايين البشر. ثم استخدمت الولايات المتحدة الأكاذيب لمهاجمة العراق عام 2003 على أمل تشكيل حكومة متواطئة مع الولايات المتحدة / إسرائيل/دكتاتوريين في الإمارات أو البحرين. رد الفعل لم يضعف بل عزز محور المقاومة إيران وسوريا ولبنان والعراق وثم اليمن. هاجمت الولايات المتحدة / إسرائيل لبنان وغزة بشكل متكرر وفي كل حالة عززت كراهية الناس تجاه الإمبريالية وأدواتها.

يشعر عملاء “أوسلو” (الولايات المتحدة / إسرائيل) بالضغط (سواء أكانوا عن جهل أو تآمر ولكنهم يستفيدون من الوضع الراهن) ولا نتفاجأ بأنهم (ورعاتهم) لن يسمحوا بالانتخابات ما لم يضمنوا بقاءهم في السلطة. لا تريد إسرائيل والولايات المتحدة لمن يقاوم هيمنتها أن يفوز سواء كان على اليمين (مثل ح ماس) أو على اليسار (مثل الجبهة الشعبية). حتى أنصار أوسلو مثل مجموعة مروان البرغوثي وناصر القدوة غير مرغوب فيهم لأنهم أقل خنوعا من 100%. ترجع هذه المعضلة لعدم منطقية انتخاب تحت الإستعمار, نحن في مرحلة تحرر وليس مرحلة بناء دولة. الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما التحكم حاليا. على سبيل المثال محمد دحلان هو أداة ال CIA/ الموساد / الإمارات العربية المتحدة ويتم الاحتفاظ بهه كالغول ضد أبو مازن بنفس الطريقة التي احتفظوا بها بأبو مازن ضد ياسر عرفات خشية أن يحصل على فكرة التمرد ضد ألإملئات الأمريكية / الإسرائيلية [في النهاية اغتالوا عرفات وحصلنا على عباس]. لكن التاريخ ليس إلى جانب الظلم.

حتى في تاريخ الولايات المتحدة علينا أن نتذكر أن الناس قاموا بتغييرات إيجابية عندما قالوا “كفى كفى” وعملوا على تغيير النظام. أمثلة: الحصول على حق المرأة في التصويت ، والحقوق المدنية ، وإنهاء الحرب على فيتنام ، وإنهاء دعم الولايات المتحدة للفصل العنصري في جنوب إفريقيا ، والعمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع ، والأمن الاجتماعي ، إلخ.

وهكذا يرى البشر العقلانيون ما يلي:

– كل هذه الخدع تأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف مثلما حدث في العراق وسوريا وإيران واليمن وكوبا وغيرها

– يُخلد التاريخ الشرفاء ذوي المبدأ ويحكم بالعكس على المتعاونين (سواء باستخدام عذر الضعف أو غيره من الأعذار)

– الحكومات لا تريد سلطة الشعب وتحاول قمعها ولكن الشعب والشارع يحكم وسيحصل على المزيد من القوة

“- الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان”

-كما قال يسوع ما الذي يكسبه المرء إذا ربح العالم بأسره وخسر نفسه. حتى إذا كان الناس لا يؤمنون بالحياة الآخرة فليتفكروا في إرثهم . إذا كنت تريد أن يتم تذكرك على أنك “تشي جيفارا” أو كواحد من العديد من الديكتاتوريين على مدى آلاف السنين الذين نسيناهم أو نذكرهم بالسوء. كلنا نموت.

– كما ذكرنا في العديد من الكتب والأوراق من قبل ، فإن المشروع الصهيوني له طموحات أكبر بكثير من فلسطين. حتى لو اختفى جميع الفلسطينيين البالغ عددهم 13 مليونًا فستظل الصهيونية حركة توسعية استعمارية عنصرية خطيرة على العالم . تستعمر بالفعل بعض المناطق في العديد من البلدان العربية (واستعمرت أيضًا العقل الأمريكي وتشكل السياسة الخارجية الأمريكية). لا يمكن أن يحدث سلام مع التفوق اليهودي أكثر من السلام مع التفوق الأبيض أو أي أيديولوجية عنصرية أخرى.

“- قوس الكون الأخلاقي ربما طويل لكنه ينحني نحو العدالة”

“- عشرة آلاف حمقى يعلنون أنفسهم ويفنون والحكيم ينسى نفسه ويُخلد”.

– لا يمكن إخفاء الحقيقة. نسمي الفصل العنصري ونقاوم منذ عقود، ومؤخراً توصلت منظمات حقوق الإنسان إلى نفس الشيء. على سبيل المثال بيتسلم وهيومن رايتس ووتش

أخيرًا كان الاضطهاد في الماضي محلي بينما أظهر القرن الحادي والعشرون عناصر اتصال وربط أكثر ومصير مشترك. ومن الصعب عزل دولة واحدة الآن. شاهد تغير المناخ ، والانتشار النووي ، والقوة الإلكترونية ، وسهولة تطوير الأسلحة حتى من قبل المجموعات المحاصرة (على سبيل المثال في اليمن أو غزة). سيتم إضفاء الطابع الديمقراطي سواء أحبها العنصريون أم لا. وهكذا حان الوقت للتصرف بناءً على ما هو صواب: “يأتي وقت يجب فيه على المرء أن يتخذ موقفًا ليس آمنًا ولا سياسيًا ولا شعبيًا لكن يجب أن يتخذه لأن ضميره يخبره أنه صحيح”.

ويا منعيش بكرامه مع بعض أو منموت مع بعض