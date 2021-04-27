انخفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 47 وفاة و1815 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 706,355

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 47 وفاة و1815 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8707 وفاة و706,355 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 689 في محافظة العاصمة عمّان، 429 في محافظة إربد، منها 102 في الرمثا، 170 في محافظة الزرقاء، 105 في محافظة المفرق، 101 في محافظة البلقاء، 54 في محافظة الكرك، 47 في محافظة الطفيلة، 47 في محافظة جرش، 45 في محافظة مأدبا، 44 في محافظة معان، منها 5 في البترا، 43 في محافظة عجلون، 41 في محافظة العقبة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 22436 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 160 حالة، فيما غادرت 183 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1636 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 27 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 52 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 34 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 34 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 51 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 27 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 18 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 22 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4085 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 675212 حالة.

وأضاف أن 18853 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6649640 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 63ر9 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 68ر11 بالمئة.