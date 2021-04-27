القبض على سالب محل صرافة في الهاشمي قبل اسبوعين

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص سلب مبلغاً مالياً من أحد محال الصرافة تحت تهديد السلاح قبل نحو اسبوعين.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، ان التحقيقات وجمع المعلومات حول قضية السلب التي وقعت على احد محال الصرافة في منطقة الهاشمي قبل اسبوعين من قبل شخص مجهول وملثم دخل الى المحل، وسلب تحت تهديد السلاح مبلغا ماليا ولاذ بالفرار، مكنت المحققين من تحديد هوية المشتبه به في ارتكاب الجريمة .

واضاف انه بالبحث عن المشتبه به، تم مساء الامس تحديد مكان وجوده وألقي القبض عليه بعد محاولته الفرار وضُبط بحوزته سلاح ناري، وتبين بانه مطلوب وبحقه اربعة طلبات أمنية، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وسيتم احالته للقضاء .

مشاركة 0 مشاركة مشاركة