اذا كنت لا تخجل فاصنع ما شئت.. عزام الأحمد يتذكر الآن “فقط” ان حركات التحرر لا تجري انتخابات تحت الاحتلال

يقول المثل العربي القديم: اذا كنت لا تخجل فاصنع ما شئت.. وها هو عزام الاحمد وتنظميه يفطنان الان -الان فقط – الى ما سبق ان تحدثنا به وحذرنا منه مئة مرة، وقبل ان تقع الفاس في الراس.

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن “حركات التحرر الوطني لا تٌجري انتخابات تحت ظل الاحتلال إلا مرة واحدة، ولولا وفاة عرفات لما أجرينا انتخابات 2006”.

ووفق الأحمد خلال وقفة في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة اليوم “أجبرنا على تكرار عملية الانتخابات”.

وقال “بتاريخ حركات التحرر في العالم لا يمكن أن تقوم حركة تحرر بإجراء انتخابات تحت الاحتلال”.

وأضاف الأحمد “لكن إذا كان هناك اتفاق مرة واحدة لمرحلة انتقالية فهذا قائم ولكن تكرار الانتخابات تحت الاحتلال خارج هذه الاتفاقيات تعني الاعتراف بشرعية الاحتلال وتكريسه”.

وذكر أننا “عملنا انتخابات 96 (الانتخابات التشريعية الأولى) لمرة واحدة لذلك أبو عمار (الرئيس الراحل ياسر عرفات) رفض اجراء الانتخابات بعد انقضائها عام 99”.

وحسب الأحمد فإن “منظمة التحرير التي تعد مرجعية السلطة وقائدة الشعب قالت لا انتخابات ومددت للرئيس أبو عمار وللمجلس التشريعي إلى إشعار آخر”.

وأردف “لولا القدر الذي أخذ من بيننا الشهيد أبو عمار فاضطرننا لإجراء انتخابات رئاسية”.

وقال الأحمد “الآن تعقيدات القضية يريدون بقاء السلطة، لكن أقول ليس بمقاييسهم نحن نعتبر أوسلو انتهت الذي أنهتها إسرائيل منذ كامب ديفيد الثانية وانتفاضة الأقصى عندما تنكروا لها”.

وتابع “وبالتالي نحن أيضا نتعامل مع الواقع ونقاتل ونناضل بكل الأشكال المتاحة وفق قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة”.