أجواء لطيفة الحرارة اليوم وارتفاع الحرارة غدًا وبعده

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال خلال ساعات الصباح الباكر لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ الخميس، ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 6-7 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 23 – 12 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 10، وفي مرتفعات الشراة 20 – 9، وفي مناطق البادية 29 – 15، وفي مناطق السهول 24 – 12، وفي الاغوار الشمالية 31 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 20، وفي البحر الميت 32 – 18، وفي خليج العقبة 33 – 20 درجة مئوية.

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