في مؤشر على التأجيل .. مركزية فتح تعلن أن القدس خط احمر ولن تكون هناك انتخابات دون اجرائها فيها ترشيحاً وانتخاباً
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جرينتش+2 02:04
هيئة النزاهة تحيل إلى النيابة العامة قضية شابها شبهة فساد تتمثل بإحالة وزارة المياه والري لعطاء حفر سبع آبار
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