نقابة الصحفيين تنعى الزميل حيدر المجالي

نعى مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الزميل الصحفي حيدر المجالي، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى في وقت متأخر من مساء أمس.

واستذكر المجلس مناقب الفقيد طوال مسيرته الاعلامية الحافلة بالعطاء والإنجاز وقربه من زملائه، الذين أحبهم فبادلوه الحب بالحب. وبهذا المصاب الجلل، فقد تقدم مجلس النقابة من أسرة الفقيد والأسرة الصحفية كافة بأحر العزاء والمواساة، سائلين الله تعالى في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته ويجعله من عتقاء الشهر الفضيل.

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