لجنة نيابية تطالب بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني

طالبت لجنة فلسطين النيابية، اليوم الاثنين، بطرد السفير الإسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب؛ احتجاجا على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في القدس من انتهاكات وجرائم في المدينة المقدسة.

وأدانت اللجنة، الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي خلال اجتماع، بحضور مدير شؤون المسجد الأقصى في وزارة الأوقاف عبد الستار القضاة، إن اللجنة “تعبر عن استنكارها وإدانتها لما تمارسه سلطات الاحتلال في ظل صمت عربي ودولي تجاه هذه الجرائم والانتهاكات”.

وأضاف أن اللجنة “ستخاطب من خلال رئاسة مجلس النواب، البرلمانات العربية والدولية لمواجهة الاحتلال وغطرسته والانتهاكات التي يمارسها يوميا”، موضحا أن اللجنة “سيكون لها برنامج زيارات للجان فلسطين في البرلمانات، والتأكيد على قرارات اليونسكو الداعمة للمقدسات، وتنظيم مؤتمر بعنوان مئوية الدولة ودور الهاشميين في الدفاع عن المقدسات الإسلامية”.

من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة النواب راشد الشوحة وفايز بصبوص ومحمد الخلايلة وحسن الرياطي ومحمد أبو صعيليك، إلى “اتخاذ خطوات عملية في مواجهة سياسات سلطات الاحتلال وإيقاف التطبيع مع إسرائيل”.

وثمنوا الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

من جانبه، عرض القضاة لآخر التطورات في مدينة القدس الشريف.

وقال إن الوزارة من خلال دائرة أوقاف القدس التابعة لها “تتابع من كثب وبشكل دقيق وعلى مدار الساعة يوميا جميع التحركات في المدينة المقدسة والأماكن الوقفية فيها، ونتابع دخول المستوطنين، ونرسل تقريرا مفصلا لوزارة الخارجية ولجنة فلسطين النيابية، ونعمل مع الجهات ذات العلاقة”.

وأشار إلى أن “هناك موظفين تقدموا باستقالتهم من أوقاف القدس بسبب ضغوطات سلطات الاحتلال عليهم وعلى عائلاتهم، ونحن نقوم بتعيين موظفين كبديل للمستقيلين”، مشيرا إلى أن “عدد الموظفين في أوقاف القدس الذين يتلقون رواتبهم وحوافزهم من الوزارة يقدر بنحو ألف موظف”.

ويتبع لأوقاف القدس 51 مدرسة وقفية، ومستشفيات ومراكز وعيادات صحية وقفية، وفق القضاة الذي تحدث عن “عمليات إدامة وإعمار وصيانة تقوم بها الوزارة، ولدينا متحف إسلامي في القدس من أهم وأضخم المتاحف في العالم، كما تسلمنا عشر مخطوطات موقوفة على أوقاف القدس ويعود عمرها لمئات السنين”.

ولفت النظر إلى “مشاريع تعتزم الوزارة تنفيذها لكن سلطات الاحتلال تعمل على تعطيلها، ومنها ترميم باب الرحمة والساحات واستكمال إنارة قبة الصخرة المشرفة”.