فاتن وحسين رياض يرفضان تصوير مشهد تذوق الطعام في رمضان

كثيرا ما يرتبط نجوم الفن بتصوير بعض الأعمال الفنية فى نهار رمضان وأثناء الصيام، وكثيرا ما يحدث العديد من المفارقات والمشكلات بسبب تعارض تصوير بعض المشاهد مع متطلبات الصيام.

وكان لنجوم الزمن الجميل العديد من المواقف فى شهر رمضان بسبب تصوير بعض المشاهد الفنية خلال الصيام، وكان من ابرز هذه المواقف ما حدث أثناء تصوير فيلم “الملاك الظالم” الذى قامت ببطولته فاتن حمامة، حيث كان أحد المشاهد بينها وبين الفنان الكبير حسين رياض يتطلب أن تقف فاتن فى المطبخ لتطهو الطعام، وكان الفنان الكبير يقوم فى الفيلم بدور صديق والدها، الذى يتولى رعايتها منذ طفولتها بعد دخول والدها السجن، ويقتضى المشهد أن يتذوقا الطعام، وبعد ذلك يتحدث حسين رياض عن مهارتها كست بيت وطباخة ماهرة.

كان التصوير يتم خلال نهار رمضان، وطلب المخرج الكبير حسن الإمام من فاتن حمامة وحسين رياض أن يتذوقا الطعام كما هو محدد فى المشهد ولكنهما رفضا لأنهما صائمين، ولا يمكنهما أن يتذوقا الطعام، فطلب منهما المخرج أن يفطرا حتى ينتهيا من هذا المشهد ولكنهما صمما على رأيهما.

ازاء هذا الإصرار اضطر المخرج حسن الإمام إلى تصوير مشاهد أخرى خلال نهار رمضان، ولكنه أصر على أن يتم تصوير المشهد الذى حدث عليه الخلاف في نفس اليوم، ولم يسمح لأحد من المشتغلين فى الفيلم بالانصراف فى موعد الإفطار حتى تم تصوير المشهد.