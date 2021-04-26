ارتفاع مؤسف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 45 وفاة و2386 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 704,540

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 45 وفاة و2386 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8660 وفاة و704540 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 897 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و420 حالة في محافظة إربد، منها 85 حالة في الرمثا، و263 حالة في محافظة الزرقاء، و141 حالة في محافظة المفرق، و134 حالة في محافظة البلقاء، و98 حالة في محافظة معان، منها 31 حالة في البترا، و96 حالة في محافظة الكرك، و85 حالة في محافظة عجلون، و70 حالة في محافظة العقبة، و62 حالة في محافظة مأدبا، و61 حالة في محافظة الطفيلة، و59 حالة في محافظة جرش.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 24753 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 176 حالة، فيما غادرت 225 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1707 حالات.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 26 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 58 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 33 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 35 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 52 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 28 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 18 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 25 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 22 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2790 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 671127 حالة.

وأضاف أن 20434 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6630787 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 68ر11 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 38ر10 بالمئة.