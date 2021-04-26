اجواء لطيفة ومعتدلة الحرارة في معظم المناطق اليوم وغدًا

يطرأ اليوم الإثنين، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وهناك احتمال ضعيف خلال ساعات الصباح الباكر لهطول امطار خفيفة ومتفرقة في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ يوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة نسبياً إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 22 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 8، وفي مرتفعات الشراة 21 – 7، وفي مناطق البادية 29 – 13، وفي مناطق السهول 23 – 10، وفي الاغوار الشمالية 32 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 18، وفي البحر الميت 32 – 16، وفي خليج العقبة 33 – 18 درجة مئوية.

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