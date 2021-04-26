إنخفاض لافت على درجات الحرارة الليلية اليوم وغدا

بطرأ إنخفاض لافت على درجات الحرارة الليلية مقارنة مع الليالي السابقة، ويتحول الطقس ليصبح بارداً نسبياً إلى بارد خاصه مع تأخر ساعات الليل، وترتفع نسب الرطوبة السطحية لتتجاوز نسب الرطوبة الـ 90٪، الأمر الذي سيؤدي الى تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ويُحتمل ان يتشكل الضباب في اجزاء من السهول الشرقية.

ويستمر ظهور السُحب المُنخفضة وتوجد إحتمالية ضعيفة لهطول زخات محلية من الأمطار في اجزاء محدودة من شمال المملكة في ساعات ما بعد مُنتصف الليل، وتكون الرياح غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً في المناطق الشرقية، يُنصح بارتداء معاطف خفيفة عند الجلسات الخارجية خلال ساعات الليل.