في مؤشر على التأجيل .. مركزية فتح تعلن أن القدس خط احمر ولن تكون هناك انتخابات دون اجرائها فيها ترشيحاً وانتخاباً
أهم العناوين
جرينتش+2 02:03
أبرز عشر نظريات مؤامرة حول جائحة كورونا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني