أبرز عشر نظريات مؤامرة حول جائحة كورونا

مع تفاقم أزمة جائحة كورونا يواجه العالم أيضًا جائحة عالمية أخرى تتعلق بالمعلومات والأخبار المضللة. إنها نظريات المؤامرة التي تنتشر أيضا مثل الفيروسات بنفس السرعة في مختلف وسائل الميديا والأنترنت وهذه أشهر عشر نظريات رائجة في العالم.

اتهام الجيل الخامس للاتصالات 5G

من المستحيل من الناحية البيولوجية للفيروسات الانتشار عبر استخدام الطيف الكهرومغناطيسي. هذا الأخير الذي هو عبارة عن موجات / الفوتونات، في حين أن كرونا هي جزيئات بيولوجية تتكون من البروتينات والأحماض النووية. لكن هذا ليس هو الهدف حقًا – نظريات المؤامرة مخادعة لأنها غالبًا ما تربط شيئين قد يبدوان لنا في البداية أنهما مترابطين ؛ في هذه الحالة، كانت الترتيبات التمهيدية السريعة لشبكات 5G التي تجري عمليات بنائها في نفس الوقت مع انتشار الوباء. وقد تم الرويج من قبل النشطاء المناهضين للقاح الذين منذ فترة طويلة نشروا المخاوف بشأن الإشعاع الكهرومغناطيسي، وبتحريض من الكرملين .

ومن الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية (WHO) أشارت إلى أن الفيروسات لا يمكنها التنقل على شبكات الهاتف المحمول، وأن كوفيد 19 ينتشر بسرعة في العديد من البلدان التي ليس لديها شبكات 5G. ومع ذلك وبعد انتشار نظرية المؤامرة هاته – تم إتلاف عديد من أبراج الهاتف المحمول في المملكة المتحدة وأماكن أخرى – بعد أن انتشار هذا الخبر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

نظرية بيل غيتس

معظم نظريات المؤامرة ، تنتشر مثل الفيروسات التي تشبهها ، وتتغير باستمرار ولها العديد من التحولات في كل وقت وحين . يبدو أن العديد من هذه المؤامرات والحبكات المتفرعة عنها تم إقحام بيل جيتس فيها ، الذي أصبح هدفًا جديدًا للمعلومات المضللة بعد انتقاده لإلغاء تمويل منظمة الصحة العالمية. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز فإن مناهضي التطعيم وأعضاء من حركة كانون ومعارضي اليمين استولوا على مقطع فيديو يعود إلى عام 2015 قدمه بيل غيتس – حيث تحدث عن تفشي الإيبولا وحذر من وباء جديد – ولتعزيز مزاعمهم تقول هذه الحركة أنه كان لديه علم مسبق بجائحة كوفيد 19 بل وربما هو من تسبب في انتشارها عمداً.

البديل الأخير لنظرية المؤامرة هذه المؤازر بشكل خاص من قبل النشطاء المناهضين للتلقيح ، هو فكرة أن كورونا هي جزء من مؤامرة يقودها بيل غيتس لتطعيم سكان العالم. هناك بعض الحقائق في هذا ، بالطبع : قد يكون تطعيم الكثير من سكان العالم هو الطريقة الوحيدة لتجنب عدد القتلى في نهاية المطاف بعشرات الملايين. لكن معارضي التلقيح لا يعتقدون أن اللقاحات ستكون ناجعة وفعالة . بدلاً من ذلك ، نشر البعض الأسطورة القائلة بأن غيتس يريد استخدام برنامج تطعيم بهدف غرس شرائح رقمية دقيقة تتعقب وتتحكم بطريقة ما في الأشخاص. يعني انتشار المعلومات الخاطئة بأن مؤسسة أ ID2020وهي مؤسسة غير ربحية تركز على إنشاء معرفات رقمية للأشخاص الأكثر فقراً حول العالم وكان على المؤسسة الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

انفلات الفيروس من معمل صيني

هذه على الأقل نظرية قد تبدو معقولة. صحيح أن بؤرة الوباء الأصلية ، هي مدينة ووهان الصينية ، التي يوجد بها أيضًا معهدً لعلم الفيروسات حيث كان الباحثون يدرسون فيروسات الخفافيش التاجية لفترة طويلة. كانت إحدى هؤلاء الباحثين ، شي جينجلي ، عالمة الفيروسات البارزة التي أمضت سنوات في جمع عينات روث الخفافيش في الكهوف وخبيرة رئيسية في تفشي فيروس السارس السابق ، كانت قلقة جدا بشأن احتمالية أنها قضت أيامًا في فحص سجلات المختبر بشكل محموم لمعرفة ما إذا كان هناك أي سبب أو خطأ. وقد اعترفت بأنها تنفست “الصعداء” عندما أظهر التسلسل الجيني أن فيروس كورونا الجديد SARS-CoV-2 بأنه لا يتطابق مع أي من الفيروسات التي تم أخذ عينات منها ودراستها في معهد ووهان لعلم الفيروسات من قبل فريقها.

وبالتالي فإن المصادفة المحضة لوجود المعهد الرئيسي الصيني الذي يدرس فيروسات الخفافيش في نفس المدينة التي انطلق منها تفشي كوفيد19 قد ثبت أنه صعب للغاية على المتآمرين لمقاومته. تم نشر الفكرة في الأصل من خلال فيلم وثائقي مدته ساعة من إنتاج Epoch Times وهو منفذ إخباري باللغة الإنجليزية مقره في الولايات المتحدة وله صلات متعددة بعبادة الفالون غونغ الدينية التي لطالما قمعها الحزب الشيوعي الصيني. وقد أصرت صحيفة إيبو تايمز على وصف كوفيد بـ “فيروس الحزب الشيوعي في جميع تغطيتها الصحفية . لقد تحولت هذه النظرية الآن إلى كونها الاتجاه السائد ، حيث تم نشرها في واشنطن بوست والتايمز في (المملكة المتحدة) والعديد من المنابر الأخرى.

نظرية كورونا كسلاح بيولوجي

النظرية الأكثر وبالا هي أن كوفيد19 لم يهرب فقط من المختبر ، ولكن تمت صناعته عن قصد من قبل العلماء الصينيين كسلاح بيولوجي. وفقًا لمركز الأبحاث الأمريكي “يعتقد ما يقرب من ثلاثة من كل 10 أمريكيين أن فيروس كوفيد 19 تم تصنيعه في المختبر” إما عن قصد أو عن طريق الخطأ (الأول أكثر شيوعًا : على وجه التحديد ، يعتقد 23 بالمائة أنه تم تطويره عن قصد ونسبة 6 بالمائة فقط يعتقدون أنه كان حادثًا عارضا.

هذه النظرية القائلة بأن الصينيين خلقوا الفيروس بطريقة ما تحظى بشعبية خاصة لدى اليمين السياسي الأمريكي. وقد اكتسبت انتشارا واسعا بفضل السيناتور الأمريكي توم كوتون (جمهوري من أركنساس) الذي ضخّم النظريات التي تم بثها لأول مرة في واشنطن في مجلة إكزامينر وهي (وسيلة إعلامية محافظة بتشدد) مفادها أن معهد ووهان لعلم الفيروسات “مرتبط ببرنامج بكين السري للأسلحة البيولوجية”.

يمكن طبعا دحض هذه النظرية بسهولة الآن لأن هناك دليلًا علميًا لا لبس فيه – بفضل التسلسل الجيني – على أن فيروس SARS-CoV-2 له أصول طبيعية تمامًا كفيروس حيواني المنشأ في بيئة الخفافيش. وقد أضاف الفحص منذ ذلك الحين تصحيحًا في الجزء العلوي من القطعة الأصلية يعترف بأن النظرية ربما تكون خاطئة.

نظرية استيراد الجيش الأمريكي الفيروس من الصين

من جهتها ردت الحكومة الصينية على النظريات المعادية للصين بنظرية مؤامرة خاصة بها سعت بها إلى إلقاء اللوم على الولايات المتحدة. تم نشر هذه الفكرة في البداية من قبل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ، تشاو ليجيان ، الذي نشر تغريدة يقول فيها “من المحتمل أن يكون الجيش الأمريكي قد جلب الفيروس إلى ووهان”. إن هذه التعليقات وفقًا لصوت أمريكا الجديد “كررت شائعات مؤامرة منتشرة على نطاق واسع في الصين ، مفادها أن جنودا أمريكيين قد أحضروا الفيروس إلى الصين خلال مشاركتهم في الألعاب العسكرية العالمية 2019 في ووهان في أكتوبر من نفس السنة” بالنسبة للصين كما ذكرت صحيفة الأطلسي قالت أن نظرية المؤامرة هذه هي محاولة مصاحبة لإعادة تسمية كوفيد 19 بـ “فيروس الولايات المتحدة الأمريكية” هي بمثابة “حيلة جيوسياسية” شفافة – مفيدة للدعاية المحلية ولكن لم يتم تصديقها على نطاق واسع دوليًا.

نظرية الكائنات المعدلة وراثيًا

كانت المحاصيل المعدلة وراثيًا هدفًا لمنظري المؤامرة لسنوات عديدة ، لذلك لم يكن من المفاجئ رؤية الكائنات المعدلة وراثيًا قد تم إلقاء اللوم عليها في المراحل الأولى من ظهور وباء كوفيد 19 . في أوائل شهر مارس ، كتب المحامي الإيطالي فرانشيسكو بيلوتا مقالًا غريبًا في صحيفة المانفيستو مدعيًا أن المحاصيل المعدلة وراثيًا تسبب تلوثًا وراثيًا يسمح للفيروسات بالتكاثر بسبب “عدم التوازن” البيئي. لقد حاول نشطاء مكافحة الكائنات المعدلة وراثيًا أيضًا إلقاء اللوم على الزراعة الحديثة وهو أمر غريب ، لأن المسار المعروف للفيروس في البشر – كما هو الحال مع الإيبولا وفيروس نقص المناعة المكتسبة والعديد من الفيروسات الأخرى – كان من خلال الممارسة القديمة جدًا للأشخاص الذين يلتقطون الحيوانات البرية ويقتلونها.

ومن المفارقات أن الكائنات المعدلة وراثيًا ستكون بالتأكيد جزءًا من أي محلول لقاح . إذا نجح أي من مشاريع اللقاحات السبعين الجاري تجربتها ، فسيكون ذلك إلى حد كبير الطريقة الوحيدة المضمونة التي يمكن للعالم أن يخرج بها من فوضى كوفيد 19 كما يمكن أن تعتمد اللقاحات على فيروسات معدلة وراثيًا أو تستخدم مستضدات منتجة في سلالات أو نباتات حشرية معدلة وراثيًا. إذا ساعدت الكائنات المعدلة وراثيًا في إنقاذ العالم من لعنة كورونا فربما ستتوقف عن كونها كلمة قذرة.

نظرية الفيروس غير موجود بالفعل

وفقًا لمنظري المؤامرة المحترفين مثل دافيد ليك وأليكس جون من أنفووارس ، فإن كوفيد 19 غير موجود فعليًا ، ولكنه هناك مؤامرة من قبل النخبة العالمية بهدف التضييق على حريات الشعوب. كانت الإصدارات الأضعف من هذه النظرية منتشرة من طرف اليمين السياسي في فكرة أن فيروس كورونا الجديد “لن يكون أسوأ من الإنفلونزا” وأن الإصدارات الأحدث تؤثر الآن على الاحتجاجات المناهضة للإغلاق في العديد من الدول في العالم . ونظرًا لأن المؤمنين بهذه المؤامرة يرفضون بشكل متزايد تدابير التباعد الاجتماعي وبالتالي سيساعدون بشكل مباشر في انتشار الوباء في مناطقهم وزيادة معدل الوفيات الناتجة عنه.

نظرية التلاعب بالوباء من قبل “الدولة العميقة”

يعتقد البعض أن “الدولة العميقة” للنخبة الأمريكية قد خططت لتقويض الرئيس دونالد ترامب – وأن الدكتور أنتوني فوسي ، قام بالاستجابة لهذا الموقف السياسي بصنع وباء فيروس كورونا .

نظرية مؤامرة من قبل بيغ فارما.

العديد من مروجي نظرية المؤامرة هم في الواقع ممثلون أذكياء يحاولون بيع منتوجات الدجال أليكس جونز ، بين الصراخ حول الخدع والنظام العالمي الجديد ، يحث المشاهدين على شراء حبوب معجزة باهظة الثمن يزعم أنها يمكن أن تعالج جميع الأمراض المعروفة. الدكتور ميركولا وهو طبيب دجال يعرض التلقيح ومضاد للكائنات المعدلة وراثيًا تم حظره من غوغل بسبب نشر معلومات مضللة ، يدعي فيها أن الفيتامينات (والعديد من المنتوجات الأخرى التي يبيعها) يمكنها علاج كوفيد19 أو الوقاية منه. ناتورانيوز هو موقع مؤامرة آخر يبيع جميع أنواع الحبوب والجرعات ومعدات الإعداد. يعتمد هؤلاء المتآمرون في سوقهم الدوائي على إقناع الناس بأن الطب القائم على الأدلة غير فعال وهو مؤامرة من قبل شركات الأدوية الكبرى لكي تجعلنا مواطنين مرضى . مؤامرات شركات الأدوية الكبرى هي عنصر أساسي في روايات مناهضة التطعيم.

مؤامرة تضخيم معدلات الوفيات

وهناك رأي آخر يميني متطرف هو فكرة أن معدلات وفيات كوفيد19 يتم تضخيمها وبالتالي لا يوجد سبب لمراقبة لوائح الإغلاق أو تدابير التباعد الاجتماعي الأخرى. من الشخصيات البارزة في الترويج لهذه الأسطورة الدكتورة آني بوكاسك ، التي حذر خطابها من أنه يتم التلاعب بشهادات وفاة كورونا وشوهد أكثر من ربع مليون مرة على منصة يوتيوب تظهر بوكاشيك في معطف المختبر الأبيض وبسماعة طبية حول عنقها ، مما يجعلها تبدو كمصدر طبي موثوق. واتضح أنها في الواقع ناشطة يمينية متطرفة مناهضة للتطعيم ومناهضة للإجهاض ، تمت الإشارة إليها سابقًا لجلب أجنة بلاستيكية صغيرة إلى الهيئة التشريعية لولاية مونتانا. وبطبيعة الحال فإن إصرارها على تضخم معدلات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ليس له أساس في الواقع. من المرجح أن عدد القتلى الحالي هو نقص خطير في العدة . وتم توضيح هذه المشكلة بشكل أكبر ، فقد نشرت مراكز السيطرة على الأمراض معلومات حول الوفيات المرتفعة المرتبطة بكوفيد19

ترجمة عن موقع أليانس للعلوم .

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