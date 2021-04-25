يا قـــــــــــــــــــدس !!

يا قدس
يا مدينة السلام
والصلاة
والبتول
يا وجع القصيدة
ووهجها
يا منارة الشرائع
عيوننا ترحل إليك
كلّ يوم
وكلّ ساعة
وكلّ دقيقة
فأنت ملاذنا
ونبع حبّك ماؤنا
أيها المنتفضون
في الشوارع
دفاعًا عن القدس
مسرى الرسول
يا من حركتم المياه
الآسنة الراكدة
مياه التطبيع والتعهير
خذوا دمعي
وخذوا حبّي
وسنابل مرج ابن عامر
وأنثروا القمح في باحات
الأقصى
سلامًا لك
ودام عزك وحبّك
يا زهرة المدائن
وصوت الغضب
ورواية التاريخ الكنعاني
الفلسطيني
من حق يوم ١٥ يناير ان يُفاخر باحتضان عيد ميلاد جمال عبد الناصر
صبيحة يوم ١٥ يناير/ كانون الثاني من كل عام، تستيقظ الذاكرة العربية على صوت التاريخ، معلناً بدء الاحت... إقرأ المقال