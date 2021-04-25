وفد من المخابرات العامة المصرية يتوجه الى الكيان الإسرائيلي وقطاع غزة بهدف احتواء التصعيد الأمني

كشفت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، نقلًا عن مصادر مصرية وصفتها بالـ “خاصة” قولها إن وفداً أمنياً رفيع المستوى يتوجه قريبًا إلى إسرائيل وقطاع غزة، بهدف “احتواء التصعيد الأمني”.

وقالت الصحيفة: “وفد أمني رفيع المستوى يتأهب لزيارة الأراضي المحتلة وقطاع غزة قريباً للقاء المسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، في محاولة للسيطرة على موجة التصعيد الأخيرة”.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين بجهاز المخابرات العامة، قادوا سلسلة من الاتصالات عشية يوم الجمعة لمنع اتساع نطاق المواجهة بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة بحسب المصادر إلى “وجود أطراف متعددة تساعد في منع اندلاع مواجهة جديدة”، موضحة أن المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط تور وينسلان، تواصل مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل، عشية القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، “مطالباً إياه بتدخل مصري، للضغط على الفصائل وامتصاص صدمة الضربات وعدم الرد بعدها، لحين السيطرة على الموقف”.

كما تواصل وينسلان أيضاً مع مسؤولين قطريين، بهدف “الضغط على حماس للسيطرة على الوضع في القطاع وكبح جماح الأذرع العسكرية للفصائل”، بحسب ما نقلته المصادر المصرية للصحيفة.

ويأتي ذلك بعد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية، خلال اليومين الماضيين، من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة الإسرائيلية.