تجدد المواجهات في القدس بعد اعتداء الاحتلال على المصلين، واستمرار مظاهرات الدعم بالضفة، واطلاق الصواريخ من غزة
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جرينتش+2 03:08
وفد من المخابرات العامة المصرية يتوجه الى الكيان الإسرائيلي وقطاع غزة بهدف احتواء التصعيد الأمني
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