رئيس اركان الجيش الايراني: لن تنعم إسرائيل بالهدوء ما لم توقف استفزازاتها المتكررة باستهداف الأراضي السورية
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جرينتش+2 07:38
مشعل: نحن أمام معركة تهويد وسيطرة كبيرة بالقدس، ويجب أن ننتزع مشاركة أهلها في الانتخابات
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