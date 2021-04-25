تعرّف على محمد عبد المطلب صاحب اغنية “رمضان جانا”/ فيديو

صوته يشبه الحارة المصرية بأصالتها وعراقتها، وقد ساعدته موهبته على أن يصبح رائد الأغنية الشعبية، إذ فتح الباب على مصراعيه أمام هذا اللون الغنائي لكل من جاء بعده، بعد أن تعامل مع عدد كبير من الملحنين بمختلف نغماتهم.. إنه الفنان محمد عبدالمطلب الذي سكن قلوب محبيه بحنجرته الذهبية وصوته المميز.

في عام 1956، سافر المطرب محمد عبدالمطلب مع الراقصة تحية كاريوكا في بعثة التي روسيا ليقدم عرض ألوان من الفن المصري، وقد كان أول شيء أخذ يسأل عنه عبدالمطلب هو شراب «الفودكا»، لانه كان معروفا بحبه للشراب !!

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اسمه محمد عبدالمطلب عبدالعزيز الأحمر، مطرب عرف بأسلوبه المميز في الغناء, وولد في 13 أغسطس 1910 شبراخيت بمحافظة البحيرة, ورحل في 21 أغسطس 1980.

مطرب مصري معروف فنياً وشعبياً باسم عبدالمطلب.ز حفظ القرآن واستمع إلى الأسطوانات في قهاوي البلدة، وطلب شقيقه من دواد حسني أن يضمه المذهبجية في تخته.

في عام 1932, غنى في مسرح بديعة ولحن له محمود الشريف «بتسأليني بحبك ليه»، وهي الاغنية التي منحته شهرة واسعة.

ومن أشهر أغانيه «رمضان جانا» وهي من كلمات حسين طنطاوي، وألحان محمود الشريف.

بلغ رصيده ما يزيد عن ألف أغنية بداية من «بتسأليني بحبك ليه» ووصولا إلى اسأل على مرة, وفي عام 1964 حصل على وسام الجمهورية من الرئيس جمال عبدالناصر .