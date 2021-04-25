تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 52 وفاة و1731 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 702,154

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 52 وفاة و1731 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8615 وفاة و702154 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 401 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 311 حالة في محافظة الزرقاء، 223 حالة في محافظة إربد، منها 13 حالة في الرمثا، 210 حالات في محافظة المفرق، 134 حالة في محافظة الكرك، 103 حالات في محافظة الطفيلة، 71 حالة في محافظة جرش، 69 حالة في محافظة مأدبا، 59 حالة في محافظة البلقاء، 59 حالة في محافظة عجلون، 50 حالة في محافظة العقبة، 41 حالة في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 25202 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 212 حالة، فيما غادرت 195 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1802 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت30 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 56 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 37 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 35 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 55 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 29 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 20 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 28 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 3565 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 668337 حالة.

وأضاف أن 16681 فحصاً مخبريّاً أجريت اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6610353 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 38ر10 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 63ر10 بالمئة.