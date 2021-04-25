المحكمة تستمع لشاهد نيابة جديد في قضية مستشفى السَّلط

عقدت محكمة صُلح جزاء عمَّان جلستها التَّاسعة؛ للنَّظر في قضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي منتصف شهر آذار الماضي، ونجم عنه وفاة 7 أردنيين.

واستمعت المحكمة، اليوم الأحد، في جلسة علنية، برئاسة القاضي عُدي فريحات، إلى شاهد نيابة عامة جديد وتمَّت مناقشته من قبل وكلاء الدِّفاع.

ورفعت المحكمة جلستها الى يوم الخميس المقبل؛ لاستكمال الاستماع لشهود النيابة العامة والذين يبلغ عددهم أكثر من 45 شاهدًا.

ويحاكم في القضية المنظورة أمام المحكمة 13 متهمًا أوقفتهم النيابة العامة وأخلت سبيلهم المحكمة بعد أن أتموا المدَّة القانونية للتوقيف والبالغة 30 يوما.

واستمعت المحكمة في جلستها الثَّامنة نهاية الاسبوع الماضي إلى شاهدي نيابة عامة، من بينهما شاهد في مديرية الدِّفاع المدني.

يُذكر انَّ نفاد مادة الأوكسجين من الخزانات التَّابعة لمستشفى السَّلط الحكومي، تسبب بوفاة سبعة أردنيين، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية وأوقفت على إثرها 13 شخصًا من بينهم مسؤولون في وزارة الصِّحة.

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