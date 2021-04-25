الفتح الشامل للقطاعات والعودة للحياة الطبيعية مطلع تموز

صرح عضو مجلس النواب خليل عطية، أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد ابلغ النواب بأن الفتح الشامل للقطاعات سيكون في الأول من شهر تموز المقبل.

وقال عطية، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بلجنة متابعة توصيات مجلس النواب المتعلقة بجائحة كورونا، إن الفتح التدريجي سيكون اعتبارا من منتصف أيار.

من جهته أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام صخر دودين، أن الحكومة تسعى أن تكون قراراتها متوازنة ما بين صحة المواطن واقتصاده.

وقال دودين، “هنالك خطة لفتح القطاعات بشكل كامل والعودة الى الحياة طبيعية ستكون في الأول من شهر تموز، ولابد من أخذ المطاعيم.

وأضاف، أن هنالك خطة متوسطة للفتح التدريجي “نأمل أن تكون في شهر حزيران، لافتا إلى أن الحكومة تسعى للوصول إلى 3 ملايين جرعة في حزيران”.

وافاد أن الحكومة تدرك رمزية العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل،ولفت إلى أن صلاة التراويح ستكون أولى أولويات المواطنين حالياً.

ونوه إلى أن مجلس الوزراء سيبحث اليوم الإجراءات التخفيفية، قائلا “سيتم الإعلان عن القرارات غدا الإثنين”.