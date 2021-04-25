اكبر والمع من المعتاد.. القمر العملاق يزين سماء المملكة غداً

تشهد سماء المملكة ليلة غد الاثنين، ظاهرة “القمر العملاق”، والتي يكون حجم القمر فيها أكبر 14 بالمئة عن حجمه المعتاد، وأسطع بحوالي 30 بالمئة عن الوضع الطبيعي.

وقال خبير الفلك الأردني عماد مجاهد لوكالة (بترا)، إن ما يميز القمر العملاق حجمه وإنارته اللافتة، حيث تبدو الأرض والسماء أكثر إضاءة من المعتاد، مشيرا إلى أن القمر سيكون في مرحلة الاكتمال “البدر” في حوالي الساعة الخامسة والنصف فجر الثلاثاء، بتوقيت المملكة يوم 27 نيسان الحالي، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

وأوضح مجاهد أنه اذا تصادف وجود القمر البدر في أقرب مسافة له من الأرض، فإنه سيبدو لنا من الأرض أكبر حجما وأكثر لمعانا لذلك يطلق عليه اصطلاحا القمر العملاق. وبين أنه لا يوجد أي تأثير سلبي للقمر العملاق على الحياة بشكل عام، ولا تأثيرات على حركة الصفائح الجيولوجية، وإنما يقتصر تأثيره على زيادة في مستوى المد في بحار ومحيطات العالم، حيث سيلاحظ البحارة وسكان الشواطئ زيادة في مستوى ارتفاع المد عن المألوف. ودعا المواطنين، لاستغلال الحدث الفلكي الجميل والنادر في التصوير، لا سيما عند فترة غروب الشمس، حيث يشرق القمر من الأفق الشرقي بوضوح، وسيظهر القمر العملاق بشكل واضح ومميز، ويمكن التقاط الصور الفوتوغرافية له اثناء شروقه بجانب العمارات والأبراج والأشجار والمناظر الطبيعية الأخرى.

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