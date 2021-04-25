اكبر والمع من المعتاد.. القمر العملاق يزين سماء المملكة غداً

رئيس اركان الجيش الايراني: لن تنعم إسرائيل بالهدوء ما لم توقف استفزازاتها المتكررة باستهداف الأراضي السورية
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