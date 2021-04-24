وزارة المياه تضبط اعتداءات كبرى وتحيلها الى القضاء

اكدت وزارة المياه والري، في معرض تعليقها على ما تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي عما ورد خلال اللقاء مع وزير المياه والري في برنامج صوت المملكة وبث مقطع من مقابلة قديمة قبل سنوات خلال نفس البرنامج عن سرقات مياه، ان الوزارة تعاملت في حينه مع الامر وتم ضبط عدد من الاعتداءات الكبيرة على مصادر المياه وتم تحويلها للقضاء واتخاذ الاجراءات القانونية بخصوصهم .

وبين الناطق الاعلامي بأسم الوزارة عمر سلامة ان برنامج مكافحة الاعتداءات مستمر وضبطها في جميع مناطق المملكة مستمر على قد وساق وقد تراجعت هذه الاعتداءات مؤخرا نتيجة هذه الجهود التي تتظافر فيها عدة جهود من قبل مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين الشرفاء الذين همهم الوطن ومياهه واسهمت بأنجاحها .

وشدد الناطق الاعلامي بأن ابواب الوزارة مشرعة على مدار الساعة لأية معلومة عن اي اعتداءات وهي مستعدة للتعامل الفوري والسريع مع ذلك بحزم لحماية وصون كل خطوط وشبكات المياه بما يضمن المحافظة على حقوق المواطنين المائية .

ونوه الناطق الاعلامي ان الوزارة لم ولن تتراخى بأي حال من في متابعة اي اعتداء ، فالساكت عن الحق ظالم لنفسه ووطنه وامته ، ووزارة المياه والري لا تركن ولا تكل ولا تمل من متابعة وملاحقة كل عابث بدعم من مختلف اجهزتنا الامنية، مؤكدا ان سرية المعلومة المقدمة وهويته مضمونة بالكامل ومركز الشكاوي الموحد ينصت بكل أمانة لأي شخص يوفر معلومة صادقة وتتابع من لدن اعلى المستويات في قطاع المياه