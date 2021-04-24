تحية كاريوكا ترفض الافطار فى رمضان اثناء التمثيل الا بفتوى

كثيرا ً ما يرتبط نجوم الفن بتصوير بعض الأعمال الفنية فى نهار رمضان وأثناء الصيام، وكثيرا ما تحدث العديد من المفارقات والمشكلات بسبب تعارض تصوير بعض المشاهد مع متطلبات الصيام.

وكان لنجوم الزمن الجميل العديد من المواقف فى شهر رمضان، بسبب تصوير بعض المشاهد الفنية خلال الصيام.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1957 نشرت المجلة موضوعاً بمناسبة شهر رمضان تحت عنوان “إفطار بأمر المخرج” ذكرت فيه عددا من المواقف التى طالب فيها مخرجو الأفلام من الفنانين المشاركين معهم فى عدد من الأعمال التى تصادف وكان تصوير مشاهدها خلال شهر رمضان بالإفطار حتى يستطيعوا الانتهاء من هذه المشاهد التى تقتضى أن يتناول الفنان طعاماً أو يدخن سيجارة خلال المشهد، أو بسبب حالة الإرهاق التى تصيب بعض الفنانين بسبب الصيام وقد تعيقهم وتؤثر على أدائهم لأدوارهم.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا التى كانت تحرص على الصيام حرصاً شديداً ، حتى أنها كانت تعتذر دائماً عن العمل خلال هذا الشهر حتى لا تتعرض لما يضطرها للإفطار.

وحدث أنها كانت تعمل فى فيلم ” السيد البدوى”، وبدأ العمل فى هذا الفيلم قبل شهر رمضان، ولكن لسبب ما تعطل الفيلم لفترة وعاد العمل فيه من جديد قبل حلول شهر رمضان بأسبوع واستمر خلال رمضان، وأراد المخرج الانتهاء من تصويره قبل العيد.

وكان أحد المشاهد يتطلب أن تركب كاريوكا حصانا ً، ولكنها لم تقو على ذلك أثناء الصيام، وطلب منها المخرج أن تفطر لاستكمال المشاهد حتى لا يتعطل العمل، وإلا سيحملها مسئولية هذه العطلة.

وبعد الخلاف بين المخرج وكاريوكا، ذهبت الفنانة الكبيرة إلى أحد المشايخ وسألته، فأفتاها بجواز أن تفطر لمدة يوما واحدا على أن تطعم 60 مسكيناً طوال الشهر، وقد عملت كاريوكا بهذه الفتوى وتم تصوير المشهد.