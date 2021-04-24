تصعيد شامل على خط المقاومة الفلسطينية بدءاً من الانتفاضة الشعبية في القدس حتى اطلاق الصواريخ من قطاع غزة
أهم العناوين
جرينتش+2 01:19
النصب باسم الحب.. نصاب صيني يخدع 20 امرأة ويستولي على ملايين الدولارات من اموالهن
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني