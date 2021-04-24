تصعيد شامل على خط المقاومة الفلسطينية بدءاً من الانتفاضة الشعبية في القدس حتى اطلاق الصواريخ من قطاع غزة
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“الخدمة المدنية” يعلن نتائج تقييم وظيفة مدير عام معهد الإدارة
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