“الخدمة المدنية” يعلن نتائج تقييم وظيفة مدير عام معهد الإدارة

اعلن ديوان الخدمة المدنية نتائج التقييم لوظيفة “مدير عام معهد الإدارة العامة”، وذلك من خلال موقع الديوان الإلكتروني.

وقال الديوان في بيان اليوم السبت، ان الخطوة تأتي تعزيزًا لنهج الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية، وتفعيلًا لأحكام المادة (7/ط/4) من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (78) لسنة 2019، والتي تتضمن السماح للمرشح لإشغال الوظيفة القيادية ممن خضعوا لمرحلة تقييم المؤهلات والخبرات وامتحان القدرات الاطلاع على نتيجة التقييم.

يذكر أن الديوان سيتيح للمترشحين ممن اجتازوا الامتحان الاطلاع على نتائج التقييم للوظيفة القيادية (مدير عام معهد الإدارة العامة) وتقديم الاعتراض لمن يرغب من خلال موقع الديوان الإلكتروني، خلال 5 أيام عمل من تاريخ اعلان النتائج ابتداءً من الغد الأحد وانتهاء يوم الخميس.

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