البنك المركزي يحذر من تداول ورقة 5 دنانير احتيالية

وزع البنك المركزي الأردني “فرع العقبة” تعميما على فروع البنوك المرخصة العاملة في محافظة العقبة حول فئة 5 دنانير “معاد تشكيلها باساليب فنيه احتياليه”.

وقال البنك المركزي في تعميه للبنوك:” أرجو إعلامكم بأنه لوحظ في الفترة الأخيرة ورود اوراق فئة الخمسة دنانير ضمن ايداعاتكم النقدية مجزأه باستخدام أدوات حاده ومعاد تشكيلها باساليب فنيه احتياليه، ومثل هذه الأوراق سيتم مصادرتها من قبل البنك المركزي بموجب التعليمات النافذة لدينا، والتي تستثنى من التبديل أوراق النقد التي تم تجزئتها وإعادة تشكيلها بأساليب فنيه او احتيالية وبحيث يتم مصادرتها من قبل البنك المركزي الأردني”.

وأضاف :” لذا أرجو مراعاة عدم تبديل أو قبول مثل هذه الأوراق والتي سيتم مصادرتها في حال ورودها ضمن ابداعاتكم النقدية من قبلنا والطلب منكم تعويضها فورا”.