انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 49 وفاة و1259 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 700,423
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البدء بصرف بدل التعطل “مساند 1” لـ 50 ألف مستفيد غدا الاحد
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