مدفيديف: علاقاتنا مع وواشنطن عادت الى زمن الحرب الباردة، لكن التعامل كان حينها "بالحوار المتكافئ" وليس لغة التهديد
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جرينتش+2 03:04
محامي باسم عوض الله يكشف لموقع “سي إن إن بالعربية” أسباب استثنائه من قرارات الإفراج عن المشمولين بقضية الفتنة
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