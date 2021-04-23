مدفيديف: علاقاتنا مع وواشنطن عادت الى زمن الحرب الباردة، لكن التعامل كان حينها "بالحوار المتكافئ" وليس لغة التهديد
أهم العناوين
جرينتش+2 03:04
رعشات !!
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني