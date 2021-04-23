بعد ليلة من المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال والمستوطنين.. 60 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالأقصى

أكدت دائرة الأوقاف الاسلامية، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 60 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان، في المسجد الاقصى المبارك.

وقال خطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري، بأن الاحتلال يشعر بالغيظ الشديد حين يرى الفلسطينيين، يصلون في المسجد ويملؤون شوارع القدس.

يأتي ذلك بعدما اندلعت ليلة أمس الخميس، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مختلف أحياء مدينة القدس وتحديدا تلك المجاورة للبلدة القديمة من القدس المحتلة، حيث تصدى مواطنون لجنود الاحتلال ومسيرة للمستوطنين تجمع خلالها مئات المستوطنين، وحاولوا الاعتداء على المواطنين، في أعنف اعتداءات تنفذها شرطة الاحتلال بحق المقدسيين منذ سنوات.

ونقلا عن جمعية الهلال الأحمر بالقدس، فقد أصيب 105 مواطنين بجروح، من بين هذه الاصابات وصفت حالة 22 مواطنا بالمتوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما جرى معالجة باقي الاصابات ميدانيا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

كما أصيب عشرات المواطنين بحالات إغماء؛ جراء رشهم بالمياه الكيمائية العادمة عقب خروجهم من صلاة التراويح، في حين اكتفت شرطة الاحتلال بإبعاد الإرهابيين المتطرفين من باب العامود دون الاعتداء عليهم رغم أنهم اعتدوا على عدد من المقدسيين.

وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه تم اعتقال قرابة 50 شابا فلسطينيا من مختلف أحياء القدس الشرقية المحتلة بعد أن تصدوا مساء أمس وبعد منتصف الليلة الماضية، لعصابات المستوطنين الذين اعتدوا على المقدسيين.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان نشرته صحف إسرائيلية، إن أغلب المعتقلين هم من القدس المحتلة واعتقلوا خلال المواجهات المندلعة في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، في حين أصيب 20 شرطيا احتلاليا جراء إلقاء الحجارة ونقل عددا منهم لتلقي العلاج.

وقد استمرت المواجهات منذ انتهاء صلاة التراويح حتى ساعات الصباح الأولى في مختلف أحياء المدينة المقدسة خصوصا تلك المتاخمة للقدس الغربية كالشيخ جراح والمصرارة والتلة الفرنسية ووادي الجوز.