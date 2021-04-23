انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 40 وفاة و1677 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 699,164

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 40 وفاة و1677 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8514 وفاة و699164 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 619 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 248 حالة في محافظة إربد، منها 34 حالة في الرمثا، 175 حالة في محافظة الزرقاء، 148 حالة في محافظة المفرق، 97 حالة في محافظة البلقاء، 81 حالة في محافظة الكرك، 77 حالة في محافظة العقبة، 69 حالة في محافظة جرش، 59 حالة في محافظة عجلون، 37 حالة في محافظة مأدبا، 34 حالة في محافظة معان، منها 6 حالات في البترا، 33 حالة في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 29218 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 195 حالة، فيما غادرت 277 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1797 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 29 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 58 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 34 بالمئة.

وأضاف إن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط 36 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 54 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 29 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 21 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 24 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 3145 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 661432 حالة.

وأضاف إن 16827 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6581824 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 97ر9 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 5ر11 بالمئة.