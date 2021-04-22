نيابة أمن الدولة تفرج عن 16 متهماً في "قضية الفتنة" وتستثني المتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن بن زيد
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انخفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 45 وفاة و2097 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 697,487
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