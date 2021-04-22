انخفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 45 وفاة و2097 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 697,487

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 45 وفاة و2097 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8474 وفاة و697487 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 797 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 457 حالة في محافظة إربد، منها 93 حالة في الرمثا، 272 حالة في محافظة الزرقاء، 91 حالة في محافظة المفرق، 79 حالة في محافظة البلقاء، 66 حالة في محافظة مأدبا، 65 حالة في محافظة الكرك، 63 حالة في محافظة جرش، 63 حالة في محافظة الطفيلة، 56 حالة في محافظة عجلون، 52 حالة في محافظة العقبة، 36 حالة في محافظة معان، منها 7 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 30726 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 221 حالة، فيما غادرت 194 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1918 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 34 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 53 بالمئة، في حين بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 31 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 39 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 55 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 30 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 23 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 24 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 3794 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 658287 حالة.

وأضاف أن 18228 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6564997 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 5ر11 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 03ر13 بالمئة.