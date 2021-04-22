الاحتلال يمدد اعتقال الصحافي علاء الريماوي بحجة تعاطفه مع “حماس”

موقع عرب ٤٨

مددت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، توقيف الصحافي الفلسطيني علاء الريماوي، بعد يوم من اعتقاله بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، فيما يرجح محاميه تحويله للاعتقال الإداري.

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وقال المحامي خالد زبارقة، إن محكمة عوفر العسكرية مددت توقيف موكله الريماوي، مراسل قناة “الجزيرة مباشر”، إلى الأحد القادم. وأضاف أن الريماوي لا يزال مضربا عن الطعام منذ اعتقاله، فجر الأربعاء.

وتابع: “تم اليوم عرضه (الريماوي) على المحكمة العسكرية في سجن عوفر (غربي رام الله)، وحوّلوا (في المحكمة) ملفه للنيابة الإدارية من أجل إصدار أمر اعتقال إداري بحقه”.

وأوضح أن النيابة الإدارية جزء من الجيش الإسرائيلي، ومهمتها “تحضير الملف من أجل إصدار أمر الاعتقال الإداري”.

والاعتقال الإداري حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون لائحة اتهام، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.

وأردف المحامي زبارقة: “يجري التحقيق معه (الريماوي) من قبل الشرطة العسكرية حول عمله بقناة الجزيرة، ويُتهم بأن التغطية الإعلامية الأخيرة له متعاطفة مع حركة حماس، قالوا له (المحققون) إنه شخصية مؤثرة، ولذلك اعتقلوه”.

وإضافة إلى عمله في قناة “الجزيرة مباشر”، يدير الريماوي أيضا شبكة “جي ميديا” الإعلامية (خاصة).

وبيّن زبارقة أن الخطورة في كون الريماوي شخصية مؤثرة “تشكل، حسب مفهومهم، خطورة على أمن إسرائيل”.

وزاد: “عمل المحامي في ملفات الاعتقال الإداري محدود جدا، لأنه ليس إجراء قانونيا عاديا، بل إجراء استثنائي”.