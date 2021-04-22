اسماء اعضاء الهيئة الجديدة للجنة الأوبئة بعد اعادة تشكيلها

قرر وزير الصحة الدكتور فراس هواري اليوم الخميس إعادة تشكيل لجنة الأوبئة.
وضمت اللجنة وفق القرار أمين عام وزارة الصحة الدكتور محمود زريقات وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي والدكتورة نجوى خوري والدكتور فارس البكري والدكتور مهند النسور والدكتور فوزي الحموري والدكتور اسامه ابو العطا.
كما ضمت اللجنة الدكتور يوسف نعواس والدكتور سعيد جرادات والدكتور حامد الزعبي والدكتور نزار مهيدات والدكتور خالد الربابعة والدكتور سامر العبادي اضافة لمندوب ادارة الازمات مندوب الخدمات الطبية الملكية.
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