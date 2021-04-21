النيابة العامة بمحكمة امن الدولة تعلن انتهاء التحقيقات مع 18 متهماً موقوفين على ذمة قضية "زعزعة استقرار المملكة"
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وثائق سرية: هكذا انتحلت بريطانيا اسم الإخوان المسلمين في حربها على عبد ناصر وسوكارنو
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