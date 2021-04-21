النيابة العامة بمحكمة امن الدولة تعلن انتهاء التحقيقات مع 18 متهماً موقوفين على ذمة قضية "زعزعة استقرار المملكة"
أهم العناوين
جرينتش+2 10:44
عدوان سلطوي واحد يستهدف هوية المكان
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني