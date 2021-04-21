عباس يتأهب لالغاء الانتخابات بحجة منع الاحتلال لاجرائها في القدس، وتخوف امريكا واوروبا من تفوق "حماس" على "فتح"
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تلاشي الموجة الحارة وعودة الأجواء الربيعية لمعظم المناطق اليوم
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