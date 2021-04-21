تلاشي الموجة الحارة وعودة الأجواء الربيعية لمعظم المناطق اليوم

تنحسر الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة اليوم الأربعاء، ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، و حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع وجود احتمال لهطول امطار خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض طفيف آخر على الحرارة، مع بقاء الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً الجمعة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ السبت ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 12، وفي مرتفعات الشراة 25 – 11، وفي مناطق البادية 32 – 13، وفي مناطق السهول 28 – 14، وفي الاغوار الشمالية 34 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 18، وفي البحر الميت 35 – 20، وفي خليج العقبة 35 – 21 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة