النيابة العامة بمحكمة امن الدولة تعلن انتهاء التحقيقات مع 18 متهماً موقوفين على ذمة قضية "زعزعة استقرار المملكة"
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جرينتش+2 10:43
المحكمة تُفرج عن آخر 4 موقوفين في قضية مستشفى السَّلط
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