العودات ينعى النائب حازم المجالي

نعى رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، النائب حازم المجالي الذي وافته المنية، اليوم الأربعاء.

وقال العودات: برحيل الأخ حازم المجالي، نفتقد رجلاً نبيلاً كان زاده الخلق والحلم، وكان على الدوام يجسد صوت الحكمة والاعتدال. كما أعرب العودات باسمه وباسم أعضاء المجلس عن تعازيه الحارة لآل الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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